Матвиенко назвала блистательным выступление Лукашенко в Совфеде

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за «яркое и блистательное» выступление в Совфеде. Об этом сообщает РИА Новости.

От Матвиенко президент Белоруссии был удостоен высшей награды верхней палаты российского парламента — почетного знака «За заслуги в развитии парламентаризма».

Матвиенко отметила, что вместе Россия и Белоруссия все преодолеют, так как «мы на правильной стороне истории и правда за нами».

В пятницу, 14 марта, Лукашенко выступил перед сенаторами в Москве. Это стало первым его обращением в верхней палате парламента РФ.

Во время выступления в Совфеде Лукашенко заявил, что если Белоруссии придется выбирать, то она всегда будет на стороне России. Также в ходе выступления Лукашенко сказал, что Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа. Накануне Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко не исключил создания единого парламента России и Белоруссии.