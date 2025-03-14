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Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России

Лукашенко: Белоруссия будет на стороне России в случае выбора
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Если Белоруссии придется выбирать, то она всегда будет на стороне России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит», — сказал глава государства.

Также в ходе выступления Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа.

Накануне Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ключевые вопросы развития России и Белоруссии, а также актуальные проблемы международной повестки дня, после чего подписали ряд совместных документов. Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде.

14 марта президент Белоруссии выступает перед сенаторами в Москве. Это стало первым его обращением в верхней палате парламента.

Ранее Лукашенко не исключил создания единого парламента России и Белоруссии.

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