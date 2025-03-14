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Лукашенко не исключил создания единого парламента России и Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия могут прийти к единому парламенту
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия и Белоруссия могут со временем прийти к единому парламенту, если стороны будут готовы к соответствующему шагу. Об этом в рамках выступления в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации.

В четверг, 13 марта, вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, заключенное Россией и Белоруссией. Белорусский президент отметил, что обе страны продолжат вместе реагировать на современные вызовы и укреплять безопасность в рамках Союзного государства.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.

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