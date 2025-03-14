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В ЕС не смогли прокомментировать переговоры США и РФ по Украине

Хиппер: у ЕС нет информации от США по переговорам по Украине в Москве
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У Европейского союза (ЕС) нет информации от США по итогам переговоров по Украине в Москве. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — сказала она.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел встречу со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом вечером 13 марта. По его словам, американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы».

13 марта самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково. Утром 14 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Уиткофф уже покинул российскую столицу. Незадолго до отлета Уиткофф посетил здание американского посольства в Москве, в котором провел около часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Уиткофф приезжал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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