Успех российских военнослужащих в Судже в Курской области и бегство остатков группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города стали звонкой пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила итальянская колумнистка Клара Стателло в статье для издания L'Antidiplomatico.

«Это пощечина Зеленскому, который пытался при поддержке европейских партнеров и бывшей администрации Соединенных Штатов вывести Украину на переговоры с «позиции силы», – отмечается в публикации.

Автор также считает, что поражение украинских войск в Судже ознаменовало начало политического конца Зеленского. По мнению Стателло, действующий режим на Украине скоро падет.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

12 марта командир парашютно-десантного батальона группировки войск «Север» с позывным «Тьма» сообщил, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии ведут зачистку Суджи Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.