Минобороны сообщило об освобождении Суджи

МО заявило об освобождении Суджи и еще двух населенных пунктов в Курской области

Российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

«Отражена одна контратака противника», — добавили в Минобороны.

13 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро четверга из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.