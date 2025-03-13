Минобороны сообщило об освобождении Суджи

Российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол», — проинформировало российское оборонное ведомство.
Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.
«Отражена одна контратака противника», — добавили в Минобороны.
13 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро четверга из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.
Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.