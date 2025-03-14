Индекс Мосбиржи вырос после слов Путина о перемирии

Индекс Мосбиржи накануне вечером достигал отметки 3205,4 пункта после слов президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РБК.

В сравнении с уровнем закрытия основных торгов рост составил 2,69%, а по сравнению с закрытием среды — 0,86%, отмечает издание. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта.

Накануне Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин огласил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее на Украине заявили о «тяжелых компромиссах» на переговорах с США.