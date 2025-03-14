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В графике Путина пока нет встречи с послом России в США

Песков: в графике Путина пока нет встречи с новым послом РФ в США Дарчиевым
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Алексей Майшев/РИА Новости

В графике Владимира Путина пока нет встречи с новым российским послом в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Дарчиев в Вашингтон пока не улетел.

Путин подписал указ о назначении Дарчиева 6 марта. Ранее дипломат уже возглавлял российское диппредставительство, но в Канаде. Он был послом в Оттаве с октября 2014 года по январь 2021 года.

С 2017 года послом России в США был Анатолий Антонов. Летом прошлого года он заявил об окончании своей миссии, после чего он вернулся в Россию. Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

The Washington Post писала, что его назначение произошло на фоне перезагрузки в отношениях между двумя державами, в то время как риторика Белого дома в отношении Украины остается стабильно негативной.

Ранее в Совфеде прокомментировали реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме.

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