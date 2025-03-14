В США назвали одно условие России по переговорам по Украине

NBC: Москва не желает видеть Келлога на переговорах по Украине

Российская Федерация не желает видеть специального посланника президента США по Украине Кита Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на российского чиновника и представителя администрации Соединенных Штатов.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — сказал чиновник.

По его словам, президент РФ Владимир Путин посчитал, что Келлог «слишком проукраински настроен».

Американский чиновник в беседе с телеканалом подтвердил, что Москва не хотела, чтобы этот спецпосланник президента США был вовлечен в переговоры.

12 марта американская газета Politico сообщила, что Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Авторы публикации отметили, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим, по словам чиновников, сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает».

Ранее Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа