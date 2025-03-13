США в Джидде отказались подписывать соглашение с Украиной по недрам

Украина предлагала заключить сделку по недрам в Джидде, но США взяли паузу

Украина выразила готовность подписать соглашение с США по полезным ископаемым в Джидде, однако американцы взяли паузу на раздумья. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным источника, США не только взяли паузу, но и предложили подписать сразу более широкое соглашение. Сначала стороны планировали подписать рамочное соглашение, а уже потом договор, который содержал бы детали сотрудничества Украины и США по недрам. Однако подписание до сих пор не состоялось.

28 февраля сделка по полезным ископаемым с Соединенными Штатами сорвалась. Причиной стал конфликт украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Поведение Зеленского в Белом доме не только сорвало подписание документа, но и спровоцировало обострение отношений с США.

Главе Украины пришлось извиняться перед Трампом. Он направил ему письмо с извинениями за инцидент в Белом доме.

На встрече украинской и американской делегаций в Джидде, которая прошла 11 марта, вновь поднялся вопрос подписания соглашения о сотрудничестве по полезным ископаемым.

Днем позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина и США подпишут двустороннее соглашение, когда американская сторона сочтет это удобным. Он отметил, что Украина уже подготовила необходимую для подписания соглашения базу.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.