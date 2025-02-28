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Сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США сорвалась

FOX: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, сделка по металлам отменена
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Brian Snyder/Reuters

Президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу не удалось договориться о подписании соглашения по редкоземельным металлам, сделка отменена. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, украинский лидер вступил в словесную перепалку с американским коллегой, и Трамп потребовал, чтобы Зеленский уехал. Следка по ресурсам оказалась сорвана.

«Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится... По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать», — сообщили в эфире журналисты Fox News.

Отмечается, что автомобиль Зеленского подъехал к западному крылу Белого дома и стоит в ожидании украинского лидера, который пока не вышел из здания.

Новость дополняется.

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Срыв сделки США и Украины
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