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Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме

Уиткофф: Зеленский принес извинения Трампу за инцидент в Белом доме
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским коллегой Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив ему письмо. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете», — отметил чиновник.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе, путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Накануне Дональд Трамп после перепалки в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил свою приверженность достижению соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.

Ранее СМИ оставили Зеленскому четыре сценария действий после скандала в Белом доме.

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