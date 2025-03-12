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В офисе Зеленского рассказали, когда будет подписана сделка по полезным ископаемым Украины

Ермак: сделка по полезным ископаемым будет подписана, когда США сочтут удобным
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Global Look Press

Украина и США подпишут двустороннее соглашение по полезным ископаемым тогда, когда американская сторона сочтет это удобным. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи в Джидде, передает издание «Новости Live».

Глава офисе отметил, что Украина уже подготовила необходимую для подписания соглашения базу. В частности, по словам Ермака, Киев определил лиц, которые подпишут документ.

Ермак пояснил, что упоминание о соглашении в заявлении по итогам переговоров в Джидде США и Украина «просто подтвердили намерения двух сторон, чтобы это действительно случилось».

Подписание соглашения о полезных ископаемых было сорвано 28 февраля в результате ссоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности, а президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 марта состоялась встреча делегаций Украины и США. Они начались около полудня и продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.

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