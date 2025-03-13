В ООН высказались о перемирии на Украине после заявлений Путина

ООН приветствует прекращение огня на Украине. Об этом заявил генсек организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«ООН приветствовала бы прекращение огня на Украине, надеется, что оно материализуется», — сказал Дюжаррик, комментируя готовность президента России Владимира Путина ввести 30-дневное перемирие.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.