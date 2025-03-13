Трамп рассказал об обсуждении с Украиной территорий, которые она потеряет

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной обсуждаются территориальные уступки, на которые она готова пойти для мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает канал Sky News.

«Мы не работали в темноте, мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. <...> Это непростой процесс», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться прекращения огня со стороны России.

11 марта Украина после переговоров с США в Джидде выразила готовность прекратить огонь на 30 дней. Детали этого соглашения до РФ обязались донести американские власти.

13 марта президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко также объявил о готовности РФ прекратить огонь, однако при условии, что это решение приведет к долгосрочному миру.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в период 30-дневного перемирия необходимо установить контроль за действиями украинских властей, так как они могут использовать это время для новой мобилизации и перевооружения армии.

Ранее в ООН высказались о перемирии на Украине после заявлений Путина.