Президент России Владимир Путин заявил, что Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации. Его слова приводит сайт Кремля.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» — задался вопросом он.

По словам Путина, необходимо решить вопрос контроля действий украинских властей на период перемирия.

До этого Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.

Ранее Путин обозначил свою позицию по возвращению западных компаний в Россию.