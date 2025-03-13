Трамп заявил о последствиях отказа Россией и Украиной от перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что если на Украине не будет прекращения огня, это станет «разочарованием» для мира. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет РИА Новости.
«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня. — Ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил он.
Трамп добавил, что США продолжают обсуждать детали окончательного завершения военного конфликта на Украине.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Вместе с тем он заявил, что Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации.
Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.
Ранее в США заявили, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии.