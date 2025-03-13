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Трамп заявил о последствиях отказа Россией и Украиной от перемирия

Трамп: если на Украине не будет перемирия, это станет разочарованием для мира
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если на Украине не будет прекращения огня, это станет «разочарованием» для мира. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня. — Ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил он.

Трамп добавил, что США продолжают обсуждать детали окончательного завершения военного конфликта на Украине.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Вместе с тем он заявил, что Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации.

Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее в США заявили, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии.

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