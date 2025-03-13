Трамп заявил о последствиях отказа Россией и Украиной от перемирия

Трамп: если на Украине не будет перемирия, это станет разочарованием для мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если на Украине не будет прекращения огня, это станет «разочарованием» для мира. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня. — Ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил он.

Трамп добавил, что США продолжают обсуждать детали окончательного завершения военного конфликта на Украине.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Вместе с тем он заявил, что Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации.

Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее в США заявили, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии.