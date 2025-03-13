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Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта

Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — сказал Путин.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогу переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также выразил благодарность лидерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР за вклад в скорейшее прекращения военного конфликта.

Кроме того, Путин не исключил возможность обсуждения Трампом идеи перемирия на Украине.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее Путин озвучил вердикт России в вопросе 30-дневного перемирия на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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