В США утверждают, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии

Президент России Владимир Путин попытается «запутать» американскую сторону на фоне предложения США о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Судя по тому, как Путин вел себя в ходе предыдущих дипломатических раундов с американцами в последние годы… он, скорее всего, предпочтет затянуть дискуссии, выдвигая разные возражения и предлагая ряд запутанных встречных предложений», — утверждается в сообщении.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение».

При этом, как утверждают источники агентства, Путин, как предполагается, попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине в целях обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.