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В США утверждают, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии

Politico: Путин попытается запутать США в переговорах о прекращении огня
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попытается «запутать» американскую сторону на фоне предложения США о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Судя по тому, как Путин вел себя в ходе предыдущих дипломатических раундов с американцами в последние годы… он, скорее всего, предпочтет затянуть дискуссии, выдвигая разные возражения и предлагая ряд запутанных встречных предложений», — утверждается в сообщении.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение».

При этом, как утверждают источники агентства, Путин, как предполагается, попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине в целях обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.

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Переговоры о мире на Украине
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