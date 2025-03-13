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Ушаков заявил, что Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине

Ушаков: РФ ждет долгосрочного урегулирования на Украине с учетом своих интересов
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

«Мы хотим долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых миллион раз говорил в том числе и наш президент», — сказал Ушаков.

Отвечая на другой вопрос, Зарубин добавил, что не исключает встречу спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Ушаков отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Ранее в РФ высказались о предложении временного перемирия на Украине.

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