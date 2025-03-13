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В Госдуме раскрыли, какие условия Россия выдвинет США по перемирию на Украине

Депутат Чепа назвал условия, на которых Россия пойдет на перемирие на Украине
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» перечислил возможные условия, которые Россия выдвинет США по перемирию на Украине.

«Я думаю, что эти условия должны касаться невозможности поставок оружия на Украину. Далее идет вопрос обмена пленными и решение вопроса по Курску [оккупированных ВСУ территорий Курской области], который должен быть освобожден от украинской оккупации со дня на день», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что потенциальное перемирие не должно стать «очередной попыткой обмануть Россию». Оно должно привести к реальному миру, указал парламентарий.

Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано, сказал Чепа.

Что еще Россия может потребовать для начала переговоров и что думают в Москве о перемирии с Киевом на 30 дней — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Reuters сообщало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.

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