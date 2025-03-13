В Госдуме раскрыли, какие условия Россия выдвинет США по перемирию на Украине

Депутат Чепа назвал условия, на которых Россия пойдет на перемирие на Украине

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» перечислил возможные условия, которые Россия выдвинет США по перемирию на Украине.

«Я думаю, что эти условия должны касаться невозможности поставок оружия на Украину. Далее идет вопрос обмена пленными и решение вопроса по Курску [оккупированных ВСУ территорий Курской области], который должен быть освобожден от украинской оккупации со дня на день», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что потенциальное перемирие не должно стать «очередной попыткой обмануть Россию». Оно должно привести к реальному миру, указал парламентарий.

Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано, сказал Чепа.

Что еще Россия может потребовать для начала переговоров и что думают в Москве о перемирии с Киевом на 30 дней — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Reuters сообщало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.