Путин и Лукашенко обсудили новую ситуацию в украинском урегулировании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было уделено особое внимание изменениям в контексте украинского урегулирования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, Путина ожидает напряженная работа по данному вопросу в ближайшие дни.

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Кроме того, Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером был подписан солидный пакет документов.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко.