Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко

Путин: переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере

Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере. Об этом на пресс-конференции заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем», — поделился деталями Путин.

Президент РФ уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем встречи было обсуждение 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам Александра Лукашенко, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Белорусский лидер отметил, что Путин планирует обсудить с США обширный список вопросов, помимо урегулирования украинского конфликта. Лукашенко предположил, что решения по вопросам двусторонних отношений будут принимать пакетом.

Ранее журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко.