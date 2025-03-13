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Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Путин и Лукашенко после переговоров в Кремле подписали солидный пакет документов

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко был подписан солидный пакет документов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов», — сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Глава государства добавил, что в совместном заявлении с президентом Белоруссии четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей. Также было подписано совместное заявление.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем встречи было обсуждение 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Белорусский лидер отметил, что Путин планирует обсудить с США обширный список вопросов, помимо урегулирования украинского конфликта. Лукашенко предположил, что решения по вопросам двусторонних отношений будут принимать пакетом.

Лукашенко в свою очередь отметил, что украинские власти, скорее всего, не согласятся на перемирие в зоне спецоперации, однако надеются на отказ со стороны России. Белорусский президент объяснил, что во время возможного прекращения огня на Украине «движения не должно быть никакого» и на этот шаг руководство страны явно не пойдет. В то же время белорусский лидер отметил, что «на Россию не нажмешь», поэтому США надавили на Украину.

Ранее были названы блюда, которые предложили Путину и Лукашенко на рабочем обеде.

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