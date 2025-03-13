Помощник президента России заявил, что не знает условий США по Украине

Ушаков: условия, которые США могут предложить России по Украине, неизвестны

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире радиостанции «Маяк», что ему пока неизвестны условия, которые США могут предложить РФ для возможного прекращения боевых действий на Украине.

«Что могут предложить [американцы]… Я еще не знаю», — сказал помощник главы государства.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». По словам источников агентства, Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ушаков заявил, что Путин может дать оценку предложению о перемирии уже 13 марта.

Ранее Лукашенко оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине.