Лукашенко оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Лукашенко не считает уловкой предложение о перемирии на Украине

Предложение о 30-дневном перемирии на Украине уловкой не является, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в комментарии «БелТА».

«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Мой вам совет: только факты!» — сказал Лукашенко.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

Президент России Владимир Путин может дать оценку предложению о перемирии уже 13 марта.

Ранее в МИД РФ ответили на слова европейских политиков о «мяче на стороне России».