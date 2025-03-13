Ушаков рассказал об ответе Путина на предложение о перемирии

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер в четверг, 13 марта, выскажет конкретные и содержательные оценки предложения американской стороны о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом он заявил в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

«(Путин. — прим. ред.) наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 13 марта сообщила, что Москва готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее самолет спецпосланника США сел во Внуково.