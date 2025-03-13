СМИ: Путин встретится со спецпосланником Трампа сегодня вечером

После завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, встреча состоится в первом корпусе Кремля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

13 марта самолет Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в Кремле заявили, что Уиткофф не будет посредником в переговорах США и России.