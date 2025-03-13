На Западе рассказали о сигнале Путина из Курской области

Президент России Владимир Путин послал демонстративный сигнал перед переговорами с США по прекращению огня на Украине, прибыв в Курскую область в военной форме. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Авторы статьи отметили, что Путин впервые за многие годы появился в камуфляжной форме, и в Курской области он отметил продвижение российских войск против украинских сил в регионе.

Накануне Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение президентом РФ региона с момента нападения на него украинской армии.

В ходе визита Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области изолирована. Глава Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в регионе «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее политолог объяснил, зачем Путин надел военную форму в штабе в Курской области.