Журналисты перегородили Лукашенко дорогу в Кремль

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не пустили в Кремль журналисты — сотрудники СМИ перегородили лидеру дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый не может попасть в Кремль. Журналисты не дают проходу, сразу с порога — блиц-опрос», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Лукашенко в Кремле аккредитовалось беспрецедентное число журналистов и мировых СМИ. Как писал «Коммерсантъ», кроме российских и белорусских журналистов, в Кремле находятся корреспонденты из AFP, Reuters, Китая и Индии.

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. По данным агентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на пресс-конференции с Лукашенко может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта глава Белоруссии сказал, что Минск прилагает большие усилия для скорейшего урегулирования конфликтов как на Украине, так и в других горячих точках.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.