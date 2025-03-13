Лукашенко прилетел в Москву

БелТА: Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

«Главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах», — сообщает агентство.

Предполагается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

О том, что Александр Лукашенко вылетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Как уточнили в Кремле, президенты в ходе встречи обсудят главные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.