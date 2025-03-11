Лукашенко подчеркнул усилия Белоруссии по урегулированию конфликта на Украине

Белоруссия прилагает большие усилия для скорейшего урегулирования конфликтов как на Украине, так и в других горячих точках. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает Telegram-канал «Пул Первого»‎.

«Мы выступаем за мировое решение любых ограничений в пути и прилагаем значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженных конфликтов в соседней Украине и в других самых важных точках»‎, — сказал Лукашенко, когда принимал верительные грамоты послов зарубежных государств.

Об этом отношении свидетельствуют, подчеркнул белорусский лидер, инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве.

3 марта этого года Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине. Он отметил, что вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа.

В этот же день в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание ссору между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Там подчеркнули, что вся российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

Ранее в Британии заявили, Лондон требует от Зеленского возобновить переговоры с США.