Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что на встречу Путина и Лукашенко аккредитованы мировые СМИ

Колесников: на встречу Путина и Лукашенко аккредитованы мировые СМИ
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

На встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле аккредитовалось беспрецедентное число журналистов и мировых СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента Андрея Колесникова.

По его словам, кроме российских и белорусских журналистов, в Кремле находятся корреспонденты из AFP, Reuters, Китая и Индии.

«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — говорится в сообщении.

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. По данным агентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на пресс-конференции с Лукашенко может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта глава Белоруссии заявил, что Минск прилагает большие усилия для скорейшего урегулирования конфликтов как на Украине, так и в других горячих точках.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами