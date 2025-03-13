Стало известно, что на встречу Путина и Лукашенко аккредитованы мировые СМИ

На встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле аккредитовалось беспрецедентное число журналистов и мировых СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента Андрея Колесникова.

По его словам, кроме российских и белорусских журналистов, в Кремле находятся корреспонденты из AFP, Reuters, Китая и Индии.

«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — говорится в сообщении.

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. По данным агентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на пресс-конференции с Лукашенко может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта глава Белоруссии заявил, что Минск прилагает большие усилия для скорейшего урегулирования конфликтов как на Украине, так и в других горячих точках.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.