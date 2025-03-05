Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что президент России Владимир Путин не ожидал эскалации СВО в полномасштабный конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое последний опубликовал в социальной сети X.

«Мне кажется, Путин (мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю) не думал, что это выльется в такую войну. В противном случае он бы не пошел на переговоры», — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, Путин, вероятно, сожалел о том, что операция на Украине вылилась в полномасштабный конфликт, чего он, как он предположил, не ожидал.

До этого Лукашенко заявил, что Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине, поскольку не считает это необходимым.

18 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что положения новой ядерной доктрины в полном объеме касаются ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Лукашенко пригласил президентов Трампа, Путина и Зеленского на переговоры в Белоруссию.