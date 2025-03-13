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В МИД России назвали страну, которая помогла Украине нанести удар по рынку под Херсоном

Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные для ударов по рынку под Херсоном
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Telegram-канал»Владимир Сальдо»

Франция предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) спутниковые данные для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

США в начале марта прекратили предоставлять Украине разведданные для работы дальнобойных ракетных систем. Захарова утверждает, что спутниковое сопровождение цели в Херсонской области осуществлялось с французских спутников European Telecommunication Satellite Organization, а наведение регулировалось спутником разведки CSO-3.

ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из ракетной системы залпового огня HIMARS. Несколько человек пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

До этого портал L'antidiplomatico писал, что Франция и Великобритания могли быть причастны к массированной атаке беспилотников на Москву 11 марта.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. Над 10 регионами России уничтожили 343 дрона, из них 91 дрон сбили на подлете к Москве.

Ранее Зеленский объяснил «независимостью» атаку беспилотников на Москву.

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