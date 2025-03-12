Зеленский объяснил «независимостью» атаку беспилотников на Москву и Подмосковье

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заявление главы государства.

«Подобные ответы — это не демонстрация силы, но демонстрация независимости», — сказал Зеленский.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили.

Немецкое издание Zeit написало, что представители украинской делегации на переговорах с представителями США в Джидде испытывали страх после попытки атаки беспилотников на Москву.

Ранее в МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского.