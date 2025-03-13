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Британию и Францию подозревают в помощи Украине в атаке на Москву

L'antidiplomatico: Британия и Франция могли помочь в атаке БПЛА ВСУ на Москву
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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Франция и Британия могут быть причастны к массированной атаке беспилотников на Москву во вторник, 11 марта. Об этом пишет италоязычный портал L'antidiplomatico.

«Похоже, британцы все еще пытаются сорвать переговоры. Более чем вероятно, что они, а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки, а США работают над достижением соглашения между Киевом и Москвой, поэтому они не заинтересованы в дальнейшем обострении напряженности (и, более того, они прекратили поддержку украинских сил)», — пишет автор статьи Давид Малакария.

По его мнению, цель украинской атаки на российскую столицу — провоцирование России на ответные действия, чтобы выставить ее нежелающей мирного урегулирования конфликта.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. Над 10 регионами России уничтожили 343 дрона, из них 91 дрон сбили на подлете к Москве.

Ранее Зеленский объяснил «независимостью» атаку беспилотников на Москву.

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