Российские следователи возбудили дело против ВСУ из-за обстрела магазина

Петренко: уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ магазина в слободе Белой

Уголовное дело возбуждено после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) магазина в слободе Белой в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает канал Следкома в Telegram.

Против ВСУ было возбуждено уголовное дело по статье об организации и осуществлении террористического акта.

«По данным следствия, 10 марта 2025 года в слободе Белой Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители», — сообщила Петренко.

Она уточнила, что в результате этого обстрела погибли жители Белой, также есть пострадавшие, в том числе дети.

Также стало известно, что число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях Херсонской области выросло до шести.

Ранее три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области.