ВСУ ударили по рынку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию», — написал он.

Сальдо сообщил, что многие посетители рынка получили ранения, некоторых спасти не удалось. Он добавил, что киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью.

До этого глава региона сообщал, что в результате обстрела жилых кварталов в Голопристанском и Алешкинском округах Херсонской области пять человек получили ранения.

В феврале Сальдо также сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке, пострадал мужчина. Кроме того, атаке подверглись еще несколько населенных пунктов региона.

Ранее Сальдо сообщил об уничтожении позиции ВСУ на правом берегу Днепра.