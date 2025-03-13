Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президенты проведут переговоры в Большом Кремлевском дворце. Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам переговоров будет подписан пакет документов.

О поездке Лукашенко 9 марта сообщил ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин», журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, большая часть вопросов в ходе переговоров с Путиным будет касаться международной повестки.

13 марта президент Белоруссии вылетел в Москву. В этот же день его самолет совершил посадку в столице России.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.