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Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе

Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе для встречи с Путиным
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию в ходе запланированного визита для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил ведущий телепрограммы »Москва. Кремль. Путин», журналист ВГТРК Павел Зарубин в эфире телеканала «Россия 1».

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — заявил он.

По словам журналиста, большая часть вопросов в ходе переговоров будет касаться международной повестки. Он добавил, что российский лидер на следующей неделе также планирует провести совещание в экономической сфере и совещание с членами Совета безопасности России.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого они обсудят вопросы энергетики и отношения между Белградом и Москвой.

По его словам, это будет беседа обо всех темах двусторонних отношений, «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому») и политических отношениях двух стран.

Ранее Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не продолжать службу на СВО.

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