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Лукашенко вылетел в Москву

«Пул первого»: Лукашенко летит в Москву на переговоры с Путиным
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, президенты в ходе встречи обсудят главные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Белоруссия, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также важные темы международной повестки дня.

Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда документов и совместная пресс-конференция президентов.

Ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин», журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что большая часть вопросов в ходе российско-белорусских переговоров будет касаться международной повестки. Он добавил, что Путин на следующей неделе также планирует провести совещание в экономической сфере и совещание с членами Совета безопасности России.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.

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