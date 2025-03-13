В МИД РФ заявили, что готовы обсуждать с США инициативы по Украине

Захарова: РФ готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде.

По словам Захаровой, обсуждение может состояться в ходе будущих контактов между Москвой и Вашингтоном.

До этого самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа начал снижение перед посадкой в Москве и уже вошел в зону полетной информации столицы, следуя со стороны Смоленской области.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже стало известно, что Стивен Уиткофф планирует прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».