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Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно»

Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать мирные переговоры
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину без промедления начать мирные переговоры. Свое обращение американский лидер опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!» – написал Трамп.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру».

Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.

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