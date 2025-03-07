Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно»

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину без промедления начать мирные переговоры. Свое обращение американский лидер опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!» – написал Трамп.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру».

Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.