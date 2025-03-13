Самолет спецпосланника президента США начал снижение перед посадкой в Москве

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа начал снижение перед посадкой в Москве и уже вошел в зону полетной информации столицы, следуя со стороны Смоленской области. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

На 12:00 по московскому времени высота полета составляет примерно 10 км, в то время как большую часть пути самолет находился на высоте около 13 км.

Самолет Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже стало известно, что Стивен Уиткофф планирует прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.