Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет спецпосланника президента США начал снижение перед посадкой в Москве

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа начал снижение перед посадкой в Москве
close
Global Look Press

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа начал снижение перед посадкой в Москве и уже вошел в зону полетной информации столицы, следуя со стороны Смоленской области. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

На 12:00 по московскому времени высота полета составляет примерно 10 км, в то время как большую часть пути самолет находился на высоте около 13 км.

Самолет Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже стало известно, что Стивен Уиткофф планирует прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами