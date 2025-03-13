Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа из Катара пересек границу с Россией

Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа пересек границу с Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже стало известно, что Стивен Уиткофф планирует прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы Уиткоффа посетить Россию.

Ранее депутат Рады заявил, что Украина выполнит все требования России.