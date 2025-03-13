СМИ сообщили о разработке Британией и Францией плана для Украины

Великобритания и Франция пытаются разработать план для укрепления позиции Украины на переговорах по окончанию боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавляют переговоры между 37 странами по формированию «коалиции желающих» для оказания Украине гарантий безопасности, если будет достигнуто мирное урегулирование. Согласно плану, страны Европы, Содружества и Азии будут предоставлять финансирование, войска, авиацию или военно-морские силы для защиты Украины от возможной дальнейшей агрессии со стороны России. Также рассматривается возможность размещения войск в соседних с Украиной странах.

13 марта британская газета Financial Times писала, что Украине необходимо сосредоточиться на своем военном производстве и ожидать помощи со стороны Европы на случай, если США вновь примут решение об остановке военной помощи Киеву.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». По словам источников агентства, Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее Франция заявила о готовности ряда стран дать Украине гарантии безопасности.