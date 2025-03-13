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Франция заявила о готовности ряда стран дать Украине гарантии безопасности

Минобороны Франции: 15 стран заинтересованы в обеспечении безопасности Украины
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Reuters

В данный момент около 15 стран готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины при прекращении огня. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции после совещания в Париже глав оборонных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, передает РИА Новости.

Он рассказал, что подведены итоги первой встречи, на которой обсуждалось, каковы могут быть гарантии безопасности для Украины.

По его словам, вырисовывается масштабный консенсус, и главы генштабов начали разрабатывать варианты архитектуры безопасности для долгосрочного мира или прекращения огня, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам.

«На данный момент порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс», — подчеркнул Лекорню.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.

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