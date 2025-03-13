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В Британии рассказали Украине, что делать, если США вновь остановят поставки

FT: Украине нужно расширить военное производство на случай остановки помощи США
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине необходимо сосредоточиться на своем военном производстве и ожидать помощи со стороны Европы на случай, если США вновь примут решение об остановке военной помощи Киеву. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Приостановка Америкой военных поставок на прошлой неделе и приостановка в предоставлении данных разведки показали Украине, насколько тяжело было бы потерять ее навсегда. Без своего американского союзника Киеву придется столкнуться с двумя ключевыми факторами», — говорится в сообщении издания.

С одной стороны, речь идет о необходимости расширения внутреннего военного производства на Украине, считает FT, а с другой – о необходимости для Европы «восполнить пробел, оставленный американцами».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили военную помощь Украине при условии готовности Киева к прекращению огня.

Ранее экс-офицер американской армии раскритиковал предложенное США 30-дневное перемирие.

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