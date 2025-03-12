Вэнс анонсировал несколько контактов между США и Россией в ближайшие дни

Вэнс: США и Россия проведут ряд контактов очно и по телефону в ближайшие дни

США и Россия договорились о проведении переговоров в ближайшие дни, включая очные встречи и телефонные переговоры. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Белый дом, передает ТАСС.

«В течение следующих нескольких дней состоятся переговоры с российской стороной — как в формате личных встреч, так и по телефону. Президент Дональд Трамп отметил, что Украина согласилась на прекращение огня, и теперь необходимо добиться аналогичного решения от России», — заявил Вэнс.

12 марта Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории. Представитель МИД России Мария Захарова не стала исключать контактов между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Трамп подшутил над Вэнсом из-за носков.